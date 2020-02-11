Суд арестовал двух человек, вероятно причастных к перестрелке в Мукачево

Суд арестовал двух человек, вероятно причастных к перестрелке в Мукачево

11.02.2020, 8:18, Новости дня

Ужгородский горрайонный суд 10 февраля удовлетворил ходатайство следователя и избрал двум предполагаемым участникам преступной группировки меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

41-летний житель Мукачево Закарпатской области и 40-летний житель Винницкой области оказывали сопротивление полицейским, проводившим спецоперацию в поселке Нижние Ворота 8 февраля, утверждается в сообщении.

Mukachevo.net указывает фамилии арестованных: Игорь Смоляр и Евгений Дребитко. Для первого судья предусмотрела возможность внесения залога в размере 315 300 грн, для второго – 315 315 грн.

Полицейский рейд проводился в рамках расследования перестрелки, которая произошла в спальном районе Мукачево 7 февраля. Два человека были ранены, в том числе Артур Пашкуляк, который, по данным СМИ, входит в окружение экс-нардепа Михаила Ланьо.

7 февраля горсовет Мукачево просил о вмешательстве президента Украины Владимира Зеленского в связи с ухудшением криминогенной обстановки в городе. Депутаты требовали заменить руководство городского управления полиции. МВД усилило меры безопасности в регионе.

Бывший глава Закарпатской ОГА назвал спецоперацию полиции в Нижних Воротах спектаклем, а задержанных – «левыми пассажирами».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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