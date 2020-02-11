Мнение: О трёх блистательных, но бессмысленных победах Путина

Эти слова прольются бальзамом на душу патриота: «В 2019 году #Россия, великолепно разыграв свои слабые карты, одержала несколько важных побед, в то время как #Запад начал постепенно приходить в упадок, утрачивая глобальное лидерство». Ну как тут не вспомнить про Эру Водолея, которая то ли уже началась в 2012 году, то ли вот-вот нагрянет, но в любом случае «Россия воссияет!».

В общем, как говаривал известный политик, процесс пошёл.

Но вот вопрос на засыпку: кто может, не пользуясь ни Гуглом, ни шпаргалкой, назвать эти три великие победы?

ОК, а теперь – правильный ответ.

По мнению составителей очередного Доклада Мюнхенской конференции безопасности, в минувшем году путинская или, точнее, «путёмкинская» Россия сумела добиться трёх важных вещей на дипломатическом поприще:

1. Российская делегация вернулась к полноценной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы, вопреки протестам Украины и Польши;

2. Российский ВПК сумел продать ЗРК С-400 Турции, стране-члену #НАТО, чем убил двух зайцев – получил #деньги и внёс разлад в Альянс.

3. Москва зацементировала свою ключевую роль в сирийском урегулировании, а если брать шире, то и во многих ближневосточных делах.

Наиболее очевидным свидетельством, что это действительно #победа, стали заявления французского президента Эмманюэля Макрона о необходимости «пересмотреть основы» отношений России и Европы. Российские эксперты моментально усмотрели в этом признаки отказа европейцев от послушного следования директивам из Вашингтона.

Короче, #Путин снова всех переиграл. ©

И вот резонный вопрос: а что толку?

Конечно, резонным он кажется в основном тем, что ещё не забыли азы. И помнят, что внешняя #политика – не более, чем инструмент для создания наиболее благоприятных условий для внутреннего развития. Это – аксиома.

Что видится сквозь её призму?

С ПАСЕ вышло неловко. Почти 55 млн евро своего квази-долга Россия в #бюджет европейского парламентаризма внесла, депутаты Госдумы свои недешёвые визиты в Страсбург возобновили – и? Уже 31 января Ассамблея приняла резолюцию, где признала РФ ответственной за действия ополченцев в Донецке и Луганске, а также за полное и всеобъемлющее выполнение Минских соглашений. Конечно, это всего лишь декларация, но одновременно и звоночек: «вернувшись» в ПАСЕ, Россия оказалась в привычной для себя роли девочки для битья. Что никак не способствует ни новым европейским инвестициям, ни деловым контактам с ЕС, ни снятию санкций с российских компаний. Упс!

Триумф с продажей Турции новеньких С-400 тоже длился недолго. Вначале появилось сообщение, что турецкая сторона передаст для изучения приобретённые у России зенитные ракетные системы американским специалистам. А затем Анкара и вовсе заявила о готовности передать технологии российских С-400 американской стороне. Более того, турки уведомили Москву, что больше не рассматривают для себя возможность приобретения новых комплексов С-400. Иными словами, турецкий рынок ничуть не открылся для российского оружия, и эта разовая сделка предоставила #НАТО уникальные возможности для детального изучения технологий российского ВПК, причём де-факто забесплатно: #кредит на покупку установок выдали российские #банки.

И, наконец, #Сирия. Отрицать вклад Москвы в сохранение нелегитимного, но формально «законного» и частично подконтрольного режима Башара Асада – нелепо и глупо. Затраты на эту кампанию остаются умеренными: порядка 1 млрд долл. в год (сейчас, возможно, ещё меньше). По мнению патриотов, эти #деньги можно считать расходами на #маркетинг, ведь портфель заказов российского ВПК растёт якобы благодаря практической демонстрации реальных возможностей русского оружия. На конец прошлого года он превысил 50 млрд долл. – феноменальный рост с 35 млрд долл. на конец 2013 г.!

Но и тут, увы, нестыковочка. Сама кампания началась в конце 2015 года, а вот в начале его портфель экспортных заказов Ростеха уже достиг 48 млрд долл., т.е. основной рост пришёлся на предшествующий период. А вот уже после начала российских военных ударов по сирийским объектам начался постепенный спад: если за 2015 г. означенный портфель составил 56 млрд долл., то к концу 2019 г. он сократился до 50+ млрд долл. Хотя, по логике, должен был бы только расти и расти, учитывая типичные для торговли оружием сроки переговоров. Ну и дополнительным фоном выступает тот факт, что задолженность иностранных покупателей перед Ростехом за отгруженные и полученные вооружения достигла к концу 2019 г. 14 млрд долл., хотя ещё в 2014 г. она равнялась нулю.

Так много ли толку с этих всех «успехов», «прорывов» и «побед»?

В чём профит, брат?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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