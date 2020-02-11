Трамп почтил память погибших в Афганистане американских солдат

Президент США Дональд Трамп отправился на базу ВВС Довер в штате Делавэр, чтобы почтить память двух американских солдат, погибших в субботу в Афганистане, когда военнослужащий в форме афганской армии открыл по ним огонь из автомата.
Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен сообщил журналистам, сопровождавшим Трампа на борту президентского самолета, что президент завершил предвыборный митинг в Нью-Гэмпшире чуть раньше запланированного, чтобы он мог встретиться с родными погибших солдат.
Он назвал подобные моменты, как, «возможно, самые тяжелые вещи, которые ему приходится выполнять в качестве президента», наряду с визитами к раненым солдатам в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида.
Министерство обороны назвало имена погибших американских военнослужащих. Это 28-летний сержант Хавьер Хагуар Гутьеррес и сержант Антонио Рей Родригес, которому также было 28 лет.
Кроме того, шесть американских солдат получили ранения в ходе атаки.
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Русская служба «Голоса Америки»
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