Известно, почему некоторых женщин мужчины никогда не смогут забыть

Известно, почему некоторых женщин мужчины никогда не смогут забыть

11.02.2020, 8:14, Новости дня

Научные сотрудники Кемеровского государственного университета сообщили, что им удалось понять, почему нередко мужчины не способны забыть некоторых своих бывших спутниц.

Долгое время ученые пытались понять, почему происходит так, что мужчины не могут забыть своих бывших партнерш. При этом без проведения масштабного исследования не обошлось. Специалисты в итоге определили, что дело может быть в феромонах, которые могут как привлекать, так и отталкивать партнеров. Известно, что мужчины, у которых есть единственная возлюбленная, помнят лишь ее запах и чувствуют ее физическое состояние. Когда спутник много, мужчины все равно запоминают лишь женщин с наиболее ярким набором феромонов.

Исследователи отметили, что после прохождения эксперимента мужчины характеризовались повышением количества тестостерона в крови.



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