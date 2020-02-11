Ученые объяснили пользу «пряжи» из человеческих клеток

Международная команда специалистов сообщила, что в ходе проведенного исследования им удалось найти решение проблемы со спасением поврежденных органов. В этом экспертам поможет «пряжа» из человеческих клеток.
Сегодня для заживления ран и замены фрагментов поврежденных органов активно используют специально созданные текстильные материалы. Однако, согласно статистике, пациенты реагируют на них по-разному. Нередко такие материалы вызывают специфическую реакцию и вовсе отторгаются организмом. Ученые из США, Франции и Колумбии провели собственное исследование, в ходе которого нашли выход из сложившейся ситуации. Эксперты предложили для заживления органов использовать «пряжу» из человеческих фибробластов.
Эксперименты с животными уже показали эффективность разработанной «пряжи». В ближайшее время исследователи доработают ее и испытают на реальных пациентах.
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