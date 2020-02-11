Обнаружена взаимосвязь между дыханием и принятием решений

Обнаружена взаимосвязь между дыханием и принятием решений

11.02.2020, 8:14, Новости дня

Швейцарские эксперты сообщили, что им удалось найти связь между дыханием и принятием решений. Оказалось, люди гораздо чаще принимают решения во время выдоха.

На протяжении длительного периода времени ученые пытались понять, существует ли на самом деле взаимосвязь между дыханием человека и принятием решений. Некоторые эксперты были уверены, что никакой связи нет. Затем были организованы эксперименты с участием добровольцев, которые подвергались серьезным поступкам при выдохе и при вдохе. Авторы экспериментов наблюдали за участниками и анализировали их поведение.

Полученные результаты позволили прийти к выводу, что связь все же существует. В большинстве случаев люди принимают важные решения именно при выдохе, а не при вдохе. Ученые пока не могут объяснить, почему происходит именно так. В ближайшее время будут проведены дополнительные исследования, чтобы получить ответы на оставшиеся вопросы.



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