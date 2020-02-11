Минздрав Перми проверил информацию об отключавшем пациентов от ИВЛ враче

Минздрав Перми проверил информацию об отключавшем пациентов от ИВЛ враче

11.02.2020, 8:12, Новости дня

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила, что ведомство завершило проверку сообщений о якобы намеренном отключении медбратом-анестезистом ветеранов от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Мелехова сообщила, что информация об отключениях аппаратов ИВЛ медбратом-анестезистом в одной из больниц Пермского края не подтвердилась.

«Независимые эксперты, специалисты Министерства здравоохранения Пермского края совместно с администрацией больницы проверили истории болезней, графики дежурств и заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии за четыре года», – написала глава пермского Минздрава в Instagram.

Она уточнила, что по итогам проверки фактов, указывающих на преднамеренное причинение вреда пациентам не обнаружено.

Напомним, в Перми проверка началась после аналогичного случая в Кировской области. Там медбрата-анестезиста Сергея Вольфа из-за сообщений в соцсетях заподозрили в убийстве ветеранов. Сообщалось, что мужчина якобы намеренно отключал пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких.

Позже министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Вольфа проверили на детекторе лжи, все обвинения были опровергнуты.



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