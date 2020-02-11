На Украине заявили о гибели промышленности

На Украине падает производство, что свидетельствует о гибели украинской промышленности, сообщил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.
По его словам, такое произошло впервые с 2015 года, передает канал «112».
«Нужно создавать министерство промышленности и ее восстанавливать, создавать рабочие места и делать так, чтобы украинские товары продавались», – сообщил Дубинский.
При этом он указал, что власти на Украине лишь меняют должностные лица в министерствах.
Он также удивился, что на Украине нет министерства промышленности, хотя УССР была в свое время одной из крупнейших промышленных республик Советского Союза.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что промышленное производство на Украине достигло трехлетнего минимума и «текущая тенденция падения промышленности ведет к необратимой деиндустриализации экономики Украины уже в 2020 году».
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