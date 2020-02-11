В Испании ребенка выгнали с футбольного матча из-за футболки соперника. Видео

В Испании ребенка выгнали с футбольного матча из-за футболки соперника. Видео

11.02.2020, 8:06, Новости дня

Юный футбольный болельщик был выдворен со стадиона "Бенито Вильямарин" из-за того, что пришел на футбольный матч в футболке соперника. Это произошло в Севилье на матче 23 тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Барселоной" (2:3).

Подросток пришел в футболке "Севильи", которая является самым принципиальным соперником "Бетиса". Это не осталось без внимания присутствующих на трибунах поклонников бело-зеленых, сообщает GolesTV.

Сначала парня корректно попросили надеть поверх футболки толстовку, чтобы той не было видно. Однако вскоре болельщикам "Бетиса" этого показалось недостаточно, и они попросили уйти со стадиона.

Un chaval con la camiseta del Sevilla en el campo. Se ha tenio que poner la sudadera y lo han echao.
Hay que ser gilipollas…#RealBetisBarcelona pic.twitter.com/x87o18Cerw

— GolSurenho (@GolSurenho) February 9, 2020

Напомним, что история противостояния команд насчитывает 130 матчей. Из них "Севилья!" выиграла 61 игру, "Бетис" брал верх в 38 случаях, а еще 31 раз команды победителя не выявляли. После 23 туров "Севилья" занимает пятое место (39 очков), а "Бетис" (28 очков) – 13-е.

Источник: Вести



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