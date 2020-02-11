Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли поздравила дочь с 6-летием слайд-шоу

Мерьем Узерли, актриса известного телесериала «Великолепный век», необычно поздравила свою дочь с 6-летием. На официальной странице Instagram рыжеволосая красавица выложила небольшое слайд-шоу с фотографиями своей дочери Лары от самого рождения до нынешних дней.
Под постом Мерьем Узерли поздравляет свою дочурку с ее праздником, желает ей крепкого здоровья и надеется, что Лара всегда будет под защитой Бога, как и другие дети. Большую привязанность актрисы к своей малышке и в целом к семье можно увидеть на фотографиях, которые размещены в профиле.
Девочку звезда телесериала «Великолепный век» воспитывает одна. Мерьем Узерли признается, что не считает себя хорошей матерью, и уж тем более хорошим отцом, но хочет, чтобы дочка непременно была счастлива.
Подписчики известной актрисы и модели заметили, что девочка с золотистыми волосами и большими глазами очень похожа на свою маму.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Это чудо»: народ растаял от дочери Пугачевой / 12 декабря
- Медики назвали коктейль самым опасным для сердца алкогольным напитком / 12 декабря
- Ученый: Антарктида является идеальной площадкой для подготовки к межпланетным перелетам / 26 декабря
- Мнение: Самое полицейское общество, ВАДА против России и зачем мы взяли кредит у Запада / 13 декабря
- Мнение: От барских щедрот / 19 января
- Мнение: КПРФ официально потребовала отставки президента Путина / 13 декабря
- Пассажирский вертолет с 29 людьми на борту рухнул под Красноярском / 25 декабря
- «Полностью парализован»: неутешительный прогноз о положении Трампа / 12 декабря