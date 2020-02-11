Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли поздравила дочь с 6-летием слайд-шоу

Мерьем Узерли, актриса известного телесериала «Великолепный век», необычно поздравила свою дочь с 6-летием. На официальной странице Instagram рыжеволосая красавица выложила небольшое слайд-шоу с фотографиями своей дочери Лары от самого рождения до нынешних дней.

Под постом Мерьем Узерли поздравляет свою дочурку с ее праздником, желает ей крепкого здоровья и надеется, что Лара всегда будет под защитой Бога, как и другие дети. Большую привязанность актрисы к своей малышке и в целом к семье можно увидеть на фотографиях, которые размещены в профиле.

Девочку звезда телесериала «Великолепный век» воспитывает одна. Мерьем Узерли признается, что не считает себя хорошей матерью, и уж тем более хорошим отцом, но хочет, чтобы дочка непременно была счастлива.

Подписчики известной актрисы и модели заметили, что девочка с золотистыми волосами и большими глазами очень похожа на свою маму.

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