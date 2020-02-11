Секрет долголетия актера Владимира Зельдина заключался не в гречневой каше

Секрет долголетия актера Владимира Зельдина заключался не в гречневой каше

11.02.2020, 8:04, Разное

По неподтвержденным слухам, артисту Владимиру Зельдину удалось прожить 101 год благодаря регулярному употреблению гречневой каши. Супруга актера опровергла данный миф, отметив, что секрет его долголетия состоял в другом.
Жена знаменитости Иветта Евгеньевна отметила, что супруг, безусловно, питался этим продуктом, но не так часто, как предполагают многие. Во-первых, Зельдин очень любил гулять, уделяя этому занятию 2-3 часа в день. Во-вторых, он являлся очень дружелюбным и общительным человеком. К слову, генетический фактор в расчет взят не был, так как в семье никто не дожил до столь преклонного возраста. Именно 10 февраля артист праздновал день рождения, и ему могло бы исполниться 105 лет.

Некоторые поклонники считают, что главный секрет долголетия Зельдина заключается в его любви к работе – за 80-летнюю карьеру он снялся примерно в 60 кинолентах. Чтобы как можно дольше оставаться на сцене, знаменитость поддерживал физическую форму. По словам некоторых экспертов, он несколько лет являлся старейшим актером планеты.



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