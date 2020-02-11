Cамолет авиакомпании «Сибирь» вернулся в Новосибирск из-за сигнала о неполадках

Пассажирский самолет авиакомпании S7 («Сибирь»), во вторник вылетевший в Москву из Новосибирска, вернулся в аэропорт вылета из-за сигнала о технической неисправности, сообщил представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Самолет авиакомпании «Сибирь» вылетел из аэропорта «Толмачево», но после срабатывания одного из датчиков технической неисправности вернулся в аэропорт вылета. Посадка была совершена в 9.40 (5.40 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение представителя прокуратуры.
Он уточнил, что на борту находились 132 пассажира, для отправки которых авиакомпания оперативно предоставила резервный борт. Он вылетел в Москву в 7.28 мск.
«Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Судно обследуют авиатехники», – сообщили в прокуратуре.
Напомним, в конце января Емbraer-170 экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками.
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