Cамолет авиакомпании «Сибирь» вернулся в Новосибирск из-за сигнала о неполадках

Cамолет авиакомпании «Сибирь» вернулся в Новосибирск из-за сигнала о неполадках

11.02.2020, 7:58, Новости дня

Пассажирский самолет авиакомпании S7 («Сибирь»), во вторник вылетевший в Москву из Новосибирска, вернулся в аэропорт вылета из-за сигнала о технической неисправности, сообщил представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет авиакомпании «Сибирь» вылетел из аэропорта «Толмачево», но после срабатывания одного из датчиков технической неисправности вернулся в аэропорт вылета. Посадка была совершена в 9.40 (5.40 мск)», – передает РИА «Новости» сообщение представителя прокуратуры.

Он уточнил, что на борту находились 132 пассажира, для отправки которых авиакомпания оперативно предоставила резервный борт. Он вылетел в Москву в 7.28 мск.

«Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Судно обследуют авиатехники», – сообщили в прокуратуре.

Напомним, в конце января Емbraer-170 экстренно сел в Новосибирске из-за проблем с закрылками.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика