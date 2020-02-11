Мнение: «Сетевая» паранойя?

Меня спрашивают, почему я не пишу и что думаю про приговор членам запрещенной в России организации «Сеть».

Ну а что тут говорить-то? 86 лет тюрьмы на семерых – это дикость.

27-летний Дмитрий Пчелинцев приговорен к 18 годам лишения свободы.

23-летний Илья Шакурский — к 16 годам.

25-летний Максим Иванкин — к 13 годам.

30-летний Андрей Чернов — 14 годам.

25-летний Михаил Кульков — к 10 годам .

31-летнему Василию Куксову, заболевшему в СИЗО туберкулезом, назначили 9 лет колонии общего режима, а 27-летнему Арману Сагынбаеву (у него ВИЧ) — 6 лет общего режима.

Само уголовное дело выглядит откровенно сфабрикованным. Признаки фабрикации уголовного дела подробно описаны здесь, повторяться не буду.

Приговор выглядит еще и паранойей тех, кто правит страной. Выходит, что они всерьез боятся, что семеро молодых людей с одним пистолетом Макарова на всех, могут начать убивать чиновников и устроить в стране госпереворот?

Так или не так?

На снимке: Фигуранты уголовного дела. Фотография отсюда.

Источник: Ирек Муртазин

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