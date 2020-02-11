Из обычного полиэтилена получили биоразлагаемый пластик

Сотрудники российского вуза имени Плеханова заявили, что им удалось модифицировать известный всем обычный полиэтилен так, чтобы он стал биоразлагаемым.

Российские ученые долгое время думали над тем, чтобы создать биоразлагаемый пластик на основе уже существующего полиэтилена. До недавнего времени данная трансформация не была совершена еще никем из ученых. Тем не менее, эксперты догадались добавить в состав широко применяемого полиэтилена природные вещества, среди которых крахмал и древесина. В итоге им удалось получить биоразлагаемый продукт, о котором они мечтали.

Спустя определенный период времени исследователи решили испытать полученный пластик и убедились, что имеет такие же качества, как и полиэтилен, но при этом, попадая в специфические условия, он начинает разлагаться. За это, как отметили эксперты, отвечают добавленные ими природные вещества.

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