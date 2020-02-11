Представлена уникальная косметика для активации стволовых клеток кожи

Стало известно, что подмосковная компания разработала уникальные косметические средства с пептидным комплексом, который направлен на активацию стволовых клеток человеческой кожи.
Как рассказали специалисты, столь важный проект реализуется в рамках Международного инновационного нанотехнологического центра, располагающегося в Особой экономической зоне «Дубна». Идея создать такую косметику пришла в голову ученым давно, ведь науке давно известно, что именно пептиды защищают организм человека на клеточном уровне и помогают ему заниматься самолечением. Российские специалисты сообщили также, что представленная линейка косметики является настоящим прорывом в современном мире.
В состав линейки также вошли спрей для лечения проблемы выпадения волос, врем для лица, гель для кожи вокруг глаз и много других средств, которые будут представлены подробнее немного позже.
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