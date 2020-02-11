Проведены испытания робота, способного брать кровь из вены

Проведены испытания робота, способного брать кровь из вены

11.02.2020, 7:52, Новости дня

Американские исследователи поделились результатами проведенных испытаний уникального робота, способного легко и точно брать кровь из вены. Как отметили эксперты, даже сложные вены не являются препятствием для робота.

Авторами проведенного первого клинического испытания уникального робота стали сотрудники Ратгерского университета. Причиной столь сильного желания специалистов обучить и проверить роботов стало то, что в современном мире медсестры нередко  испытывают трудности с забором крови у огромного количества людей. Дело в том, что у некоторых людей вены плохо просматриваются, а также слабо прощупываются. Повторное введение игл крайне неблагоприятно отражается на здоровье человека и ведет к рискам появления тромбоза и флебита.

Как показали клинические испытания, робот успешно берет кровь в 87% случаев, в среди людей с легко доступными венами – 97%.  



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