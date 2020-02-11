Биологи изучили болезнь Дюшенна

Биологи изучили болезнь Дюшенна

11.02.2020, 7:52, Новости дня

В ходе недавно проведенного исследования специалисты из РФ уточнили механизм развития болезни Дюшенна. При этом эксперты активно использовали лабораторных мышей в своих экспериментах.

Инициаторами проведения столь важного исследования стали биологи из Марийского государственного университета, а также специалисты из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН. Они в течение длительного периода времени занимались исследованием миопатии Дюшенна. Данное заболевание считается тяжелым и генетическим, а страдает от него один из пяти тысяч мальчиков. Чаще всего болезнь проявляется в снижении плотности костей, ограничении подвижности суставов.

Биологи на мышах показали, что при мышечной дистрофии происходят структурные перестройки энергетических станций клетки – митохондрий. Именно поэтому нарушается транспортировка ионов кальция, которые принимают активное участие в регуляции мышечного сокращения.



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