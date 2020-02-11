Волонтер рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком

Военнослужащие 56-й бригады ВСУ перед ротацией из села Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка занимались мародерством, сообщила украинская волонтер Ольга Решетилова.

Решетилова опубликовала в Facebook фотографию, запечатлев металлические рейки, которые украинские военные «любовно собрали, чтобы отвезти домой». Кроме того, военнослужащие срезали крыши с гаражей, «аккуратно» вынули окна из домов, сбили плитку и собрали деревянные срубы.

«Все это повезут с собой. Хозяева. … Шестой год смотрю на это, и опускаются руки», – сообщила Решетилова, добавив, что офицеры бригады знают о действии подчиненных.

После сообщения волонтера стало известно, что «по фактам мародерства в бригаде работает комиссия».

Ранее уже сообщалось, что украинские военные под предлогом ротационных мероприятий скрывают от ОБСЕ и вывозят огромное количество награбленного в Донбассе гражданского имущества.

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