Волонтер рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком

Военнослужащие 56-й бригады ВСУ перед ротацией из села Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка занимались мародерством, сообщила украинская волонтер Ольга Решетилова.
Решетилова опубликовала в Facebook фотографию, запечатлев металлические рейки, которые украинские военные «любовно собрали, чтобы отвезти домой». Кроме того, военнослужащие срезали крыши с гаражей, «аккуратно» вынули окна из домов, сбили плитку и собрали деревянные срубы.
«Все это повезут с собой. Хозяева. … Шестой год смотрю на это, и опускаются руки», – сообщила Решетилова, добавив, что офицеры бригады знают о действии подчиненных.
После сообщения волонтера стало известно, что «по фактам мародерства в бригаде работает комиссия».
Ранее уже сообщалось, что украинские военные под предлогом ротационных мероприятий скрывают от ОБСЕ и вывозят огромное количество награбленного в Донбассе гражданского имущества.
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