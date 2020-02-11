Контрразведка США назвала противостояние РФ и Китаю главной задачей

Контрразведка США назвала противостояние РФ и Китаю главной задачей

11.02.2020, 7:44, Новости дня

Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач для нее, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай, следует из текста документа обнародованного национальным центром контрразведки и безопасности.

«Число игроков, нацеленных на Соединенные Штаты, растет. РФ и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», – передает РИА «Новости» текст стратегии.

Далее следует перечисление других угроз, к которым отнесены Куба, Иран, Северная Корея, движение «Хезболлах», террористические организации «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещены в России), транснациональные криминальные организации и другие. Это первый из трех трендов в современной ситуации с точки зрения американской контрразведки.

Второй тренд заключается в использовании этими игроками все более сложных средств. Особое внимание обращается на биометрические устройства, автономные системы, изображения высокого разрешения, продвинутые системы шифрования и наблюдения, а также анализа данных.

«Эти технологии открыли новые возможности для оппонентов в использовании информации как стратегического ресурса в достижении их целей в сфере экономической безопасности и оказания давления на их конкурентов», – говорится в стратегии.

Третий тренд – это применение упомянутых средств в отношении все более широкого круга целей и уязвимостей. Целью иностранных разведок является срыв функционирования критически важной инфраструктуры и военных объектов в случае кризиса.

«Общественное мнение в США и у союзников тоже является объектом иностранного влияния», – говорится в документе.

Авторы документа уверены, что все это грозит подорвать военное преимущество США, в том числе в космосе, а также «подорвать цельность, авторитетность и аутентичность американской продукции и услуг», пишут авторы стратегии.

В этой связи они формулируют пять целей для контрразведки: защищать критически важную инфраструктуру, снижать число угроз основным цепочкам снабжения, противодействовать эксплуатации американской экономики, оберегать американскую демократию от иностранного влияния и противодействовать кибер- и техническим действиям иностранных разведок.

В конце декабря газета ВЗГЛЯД писала, что Пентагон готовится к атаке на высокопоставленных российских чиновников, руководителей спецслужб, армии и олигархов. Так США собираются ответить на «российское вмешательство» в следующие президентские выборы. Американцы будут распространять секретные личные данные российских руководителей, а также дезинформацию для провоцирования вражды внутри российской элиты.



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