Гривна немного укрепилась по отношению к доллару и евро

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 11 февраля.

Курс гривны к доллару США укрепился на две копейки – с 24,54 грн/$ до 24,52 грн/$.

Гривна к евро укрепилась на пять копеек – с 26,90 грн/€ до 26,85 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю укрепился с 3,85 грн / 10 руб. до 3,83 грн / 10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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