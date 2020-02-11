Гривна немного укрепилась по отношению к доллару и евро

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 11 февраля.
Курс гривны к доллару США укрепился на две копейки – с 24,54 грн/$ до 24,52 грн/$.
Гривна к евро укрепилась на пять копеек – с 26,90 грн/€ до 26,85 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю укрепился с 3,85 грн / 10 руб. до 3,83 грн / 10 руб.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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