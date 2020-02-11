Пять человек погибли, 11 получили ранения в результате взрыва в Кабуле

В результате взрыва, прогремевшего рядом со зданием военной академии в Кабуле, не менее пяти человек погибли, еще 11 получили ранения. Такие данные сообщил телеканал 1TV, ссылаясь на источники.
Ранее СМИ сообщали, что взрыв произошел у главного входа Университета национальной обороны имени маршала Фахима в афганской столице. По словам представителя МВД Афганистана Нусрата Рахими, взрыв устроил террорист-смертник.
Среди погибших – трое афганских военнослужащих и двое мирных жителей. Среди 11 пострадавших – также по меньшей мере один гражданский, сообщает РИА Новости.
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