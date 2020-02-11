Вылетевший в Москву самолет вернулся в Новосибирск из-за технических проблем

Пассажирский самолет авиакомпании S7
Airlines, вылетевший в Москву, вернулся в аэропорт Новосибирска. По данным ТАСС, во время полета сработал датчик неисправности.
Посадка прошла благополучно. На борту лайнера находились 132 пассажира, уточняет телеканал «360». Пострадавших нет. По факту случившегося транспортная прокуратура проводит проверку.
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