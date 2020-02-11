Ницой «раскрыла заговор» против украинского языка на «Евровидении»

Украинская писательница Лариса Ницой подвергла критике участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение» из-за использования русского языка.
Ницой обвинила одну из участниц отбора, учившуюся в Великобритании певицу Екатерину Гуменюк (Assol), в «пренебрежительном отношении» к украинскому языку из-за того, что та во время эфира иногда переходила на русский. По словам Ницой, певица «просто еще не научена уважать украинский язык», передает РИА «Новости».
Из-за использования русского языка писательница также обругала членов жюри и организаторов отбора, включая артиста Андрея Данилко и продюсера передачи Руслана Квинту.
По словам Ницой, использование русского языка на конкурсе является чьим-то «специальным решением» для «ослабления» украинского.
«Спецразработка, чтобы, не дай бог, не заговорили все на украинском», – сообщила Ницой.
Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины обнародовала правила отбора на «Евровидение-2020»: теперь украинским артистам, выступавшим в РФ после 2014 года, нельзя будет участвовать в конкурсе.
Организаторы «Евровидения» объяснили, что вещательные компании индивидуально ответственны за отбор артистов на песенный конкурс.
«Евровидение-2020» состоится в нидерландском городе Роттердаме.
Напомним, в феврале из-за давления со стороны властей Украины победительница национального отбора Maruv отказалась от поездки на «Евровидение». В итоге Украина решила не принимать участие в песенном конкурсе. При этом на сцене во время национального отбора певице устроили допрос о российских фанатах и Крыме.
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