Ницой «раскрыла заговор» против украинского языка на «Евровидении»

Ницой «раскрыла заговор» против украинского языка на «Евровидении»

11.02.2020, 7:30, Новости дня

Украинская писательница Лариса Ницой подвергла критике участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение» из-за использования русского языка.

Ницой обвинила одну из участниц отбора, учившуюся в Великобритании певицу Екатерину Гуменюк (Assol), в «пренебрежительном отношении» к украинскому языку из-за того, что та во время эфира иногда переходила на русский. По словам Ницой, певица «просто еще не научена уважать украинский язык», передает РИА «Новости».

Из-за использования русского языка писательница также обругала членов жюри и организаторов отбора, включая артиста Андрея Данилко и продюсера передачи Руслана Квинту.

По словам Ницой, использование русского языка на конкурсе является чьим-то «специальным решением» для «ослабления» украинского.

«Спецразработка, чтобы, не дай бог, не заговорили все на украинском», – сообщила Ницой.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины обнародовала правила отбора на «Евровидение-2020»: теперь украинским артистам, выступавшим в РФ после 2014 года, нельзя будет участвовать в конкурсе.

Организаторы «Евровидения» объяснили, что вещательные компании индивидуально ответственны за отбор артистов на песенный конкурс.

«Евровидение-2020» состоится в нидерландском городе Роттердаме.

Напомним, в феврале из-за давления со стороны властей Украины победительница национального отбора Maruv отказалась от поездки на «Евровидение». В итоге Украина решила не принимать участие в песенном конкурсе. При этом на сцене во время национального отбора певице устроили допрос о российских фанатах и Крыме.



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