Робот Федор уступил свое место на МКС ИИ по имени «Друг Вселенной»

Робот Федор уступит свое место искусственному интеллекту по имени «Друг Вселенной». Вместе с остальными членами экипажа 6 февраля на корабле «Союз МС-13» он покинул МКС, добросовестно выполнив свою миссию.

Во время конференции команда, состоящая из американки Кристины Куку, итальянца Луки Пармитано и россиянина Александра Скворцова, пояснила о пребывании в космосе. В частности представитель РФ рассказал об успехах робота на космической станции. Взаимодействие с Федором для людей оказалось во многом совсем новым. В земных условиях невозможно отработать возникающие сценарии. Заменить человека не в состоянии даже самый совершенный искусственный интеллект, однако польза от него достаточно велика. Робот с успехом можно использовать вместо людей в условиях выхода в открытый космос.

Также космонавт пояснил о новом навыке, приобретенном Федором на борту. Он научился вытирать полотенцем пот, пошутил Скворцов. В этом году перед его «сменщиком» роботом из Индии Виомом Митрой будут поставлены новые задачи. Его имя переводится как «Друг Вселенной».

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