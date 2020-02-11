Диетологи назвали пять полезных свойств оливок и маслин

Диетологи назвали пять полезных свойств оливок и маслин

11.02.2020, 7:21, Разное

Диетологи, совместно с медицинскими экспертами, назвали пять полезных свойств оливок и маслин. Они рекомендовали не пренебрегать употреблением этого лакомства и включить его в ежедневный рацион.
Исключительная полезность оливок и маслин начинается с их гипоаллергенности. Таким образом употреблять в пищу их могут как люди с хроническими заболеваниями, так и дети в дошкольном возрасте. Продукт способствует лучшему перевариванию пищи и усвоению полезных веществ. Растительные волокна оливок и маслин прекрасно справляются с выведением токсинов из тела, а омега-9 в составе отлично восстанавливает сердечно-сосудистую систему. Эти плоды будут полезны мужчинам и парам, желающим завести ребёнка. Они заметно повышают либидо, действуют как афродизиак и улучшают репродуктивные функции организма.

Ещё одним полезным свойством оливок и маслин является их воздействие на печень. Благодаря микроэлементам в этих продуктах, орган быстрее обновляется, что препятствует возникновению цирроза и фиброза. При этом совершенно не важно, употребляет человек спелые плоды (маслины) или отдаёт предпочтение недозрелым (оливки). В обоих случаях положительное воздействие одинаково. Несмотря на это, перед добавлением лакомства в рацион всё же рекомендуется обратиться к диетологу, который поможет более правильно составить режим употребления.



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