В США стартуют праймериз

В США стартуют праймериз

11.02.2020, 7:06, Новости дня

В США 11 февраля стартуют первичные выборы (праймериз), в ходе которых кандидаты поборются за право представлять свою партию на президентских выборах. Внимание приковано к демократам, в чьих рядах наметилось активное противостояние.

Согласно опросам, если ранее лидерство отдавали бывшему вице-президенту Джо Байдену, то теперь пальму первенства может взять сенатор из Вермонта Берни Сандерс. Свои позиции улучшил и бывший мэр из штата Индиана Пит Буттиджич, это самый молодой претендент на пост президента США. Ему 38 лет, передает телеканал "Россия 24".

Источник: Вести



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