Крупнейший лыжный марафон Finlandia-hiihto отменен из-за отсутствия снега

Крупнейший лыжный марафон Finlandia-hiihto отменен из-за отсутствия снега

11.02.2020, 7:06, Новости дня

Крупнейший в Финляндии лыжный марафон Finlandia-hiihto, который проводится с 1974 года, впервые отменен из-за отсутствия снега. Об этом в понедельник вечером объявили организаторы. Марафон должен был пройти по маршруту Лахти — Холлола — Лахти классическим и свободным стилем 22-23 февраля.

"Исполнительный комитет Finlandia-hiihto в понедельник вечером принял решение отменить мероприятие, посчитав, что погодные условия в настоящее время делают невозможным его организацию, — отмечено в пресс-релизе, которое приводит телеканал "Россия 24". — Сочетание сильного дождя и высокой скорости ветра привело к тому, что лыжня оказалась в очень плохом состоянии. Прогноз погоды на ближайшие 10 дней показывает, что надежды на улучшение нет".

В марафоне принимают участие и российские лыжники. Как правило, представительство РФ настолько велико, что уступает по количеству заявляемых спортсменов только хозяевам — финнам.

Источник: Вести



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