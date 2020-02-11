Трамп пригрозил «самыми мощными ядерными силами» в мире

Трамп пригрозил «самыми мощными ядерными силами» в мире

11.02.2020, 7:06, Новости дня

На встрече с губернаторами Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия соглашений о контроле над вооружениями с Россией и Китаем он намерен создать "самые мощные ядерные силы в мире".

Вместе с тем президент США отметил, что и Россия, и Китай хотят вести переговоры и остановить миллиардные траты на ядерные вооружения, передает РИА Новости.

Во время встречи с губернаторами Трамп рассказал также о "супербыстрых" ракетах для противостояния России. Однако он добавил, что у РФ подобные ракеты тоже есть.

В начале 2021 года истекает срок действия СНВ-3 (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). Вашингтон пока не определился, будет или нет продлен этот Договор. США отмечают, что договоренности с РФ должны включать как вооружения, попадающие под СНВ, так и другое вооружение, в том числе маломощные ядерные устройства, установленные на новых средствах доставки. По мнению Пентагона, РФ располагает более чем 2 тысячами единиц нестратегического ядерного оружия.

Источник: Вести



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