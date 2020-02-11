Трамп пригрозил «самыми мощными ядерными силами» в мире

На встрече с губернаторами Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия соглашений о контроле над вооружениями с Россией и Китаем он намерен создать "самые мощные ядерные силы в мире".
Вместе с тем президент США отметил, что и Россия, и Китай хотят вести переговоры и остановить миллиардные траты на ядерные вооружения, передает РИА Новости.
Во время встречи с губернаторами Трамп рассказал также о "супербыстрых" ракетах для противостояния России. Однако он добавил, что у РФ подобные ракеты тоже есть.
В начале 2021 года истекает срок действия СНВ-3 (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). Вашингтон пока не определился, будет или нет продлен этот Договор. США отмечают, что договоренности с РФ должны включать как вооружения, попадающие под СНВ, так и другое вооружение, в том числе маломощные ядерные устройства, установленные на новых средствах доставки. По мнению Пентагона, РФ располагает более чем 2 тысячами единиц нестратегического ядерного оружия.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Кремле рассказали о настрое перед «нормандским» саммитом / 6 декабря
- Znak.соm: Хуснуллин подарил дочери квартиру в Москве за 200 млн рублей / 27 января
- В российскую армию поступят шесть новых Ту-95МС / 5 января
- Названа зарплата Медведева на посту зампреда Совбеза / 30 января
- Украина сделает демарши Казахстану после заявления Токаева о Крыме – МИД / 4 декабря
- В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом / 29 января
- В Мексике обстрелян игровой салон: 8 жертв / 4 февраля
- В мире: Война в Сирии вновь превратилась в бойню / 30 января