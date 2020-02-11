Взрыв у военной академии в Кабуле: есть погибшие и раненые

Взрыв прогремел неподалеку от здания военной академии имени маршала Фахима в столице Афганистана. Сразу за взрывом последовала стрельба. Правоохранители блокировали квартал, в котором находится академия.
К месту происшествия направляются кареты скорой помощи, сообщает телеканал "Россия 24".
По словам очевидцев, примерно в 7 часов утра по местному времени в многолюдном месте недалеко от военной академии был взорван заминированный автомобиль. Есть многочисленные погибшие и раненые.
Официальные власти происходящее пока не прокомментировали.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Крыму арестовали директора сафари-парка «Тайган» / 3 февраля
- Ученые поведали о вреде горячего чая / 19 января
- Американский журнал включил российскую морскую пехоту в пятерку лучших в мире / 3 января
- CNN: Украинский самолет был сбит двумя иранскими ракетами российского производства / 10 января
- Пушкина и Роднина внесли новые правки в законопроект о домашнем насилии / 8 декабря
- КГБ Белоруссии раскрыло подробности «сахарного дела» / 5 февраля
- Мнения: Хангошвили стал «немецким Яндарбиевым» / 5 декабря
- Осужденный на 15 лет экс-мэр Владивостока этапирован в колонию / 17 декабря