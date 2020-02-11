Взрыв у военной академии в Кабуле: есть погибшие и раненые

Взрыв у военной академии в Кабуле: есть погибшие и раненые

11.02.2020, 7:06, Новости дня

Взрыв прогремел неподалеку от здания военной академии имени маршала Фахима в столице Афганистана. Сразу за взрывом последовала стрельба. Правоохранители блокировали квартал, в котором находится академия.

К месту происшествия направляются кареты скорой помощи, сообщает телеканал "Россия 24".

По словам очевидцев, примерно в 7 часов утра по местному времени в многолюдном месте недалеко от военной академии был взорван заминированный автомобиль. Есть многочисленные погибшие и раненые.

Официальные власти происходящее пока не прокомментировали.

Источник: Вести



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