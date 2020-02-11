В бразильском озере обнаружен загадочный вирус, который не смогли опознать ученые

Бразильские ученые изучили геном странного вируса, который был обнаружен в небольшом искусственном озере Пампулха в города Белу-Оризонти. Выяснилось, что геном вируса им совершенно не знаком и что это совершенно новый для науки патоген (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Как прямо сообщается в исследовательском докладе, опубликованном на сайте biorxiv.org, "этот вирус представляет собой новый амёбный вирус с загадочным происхождением и филогенией (развитием)". Амёбные вирусы это вирусы, паразитирующие внутри амёб.

Вирус получил название Яравирус Бразильский (Yaravirus Brasiliensis) в честь Яры (или Иары) водяной королевы из мифов бразильских индейцев.

По версии ученых, открытый вирус вероятнее всего представляет собой эволюционировавшую уменьшенную форму гигантского вируса. Эти вирусы настолько крупные, что их можно сравнить с бактериями и можно разглядеть в световой микроскоп. Открыты эти вирусы были лишь в 1992 году. Все гигантские вирусы паразитируют внутри амёб.

Гигантские вирусы одни из самых таинственных созданий природы. Они содержат в себе очень длинную нить ДНК из более 200 тысяч пар оснований и содержат так называемые сиротские гены (ORFan), которых нет больше ни у одной другой группы земных организмов.

Из-за сложности генома гигантские вирусы могут синтезировать белки и выполнять различные действия с ДНК. Ранее считалось, что вирусы куда более примитивные организмы и не способны на подобное.

К слову, из-за этих необычных способностей многие конспирологи считают гигантские вирусы искусственно созданными (секретными организациями или инопланетянами) для изменения ДНК человека.

Размер Яравируса куда меньше гигантских вирусов, около 80 нанометров, однако по своим прочим характеристикам он похож на гигантский вирус. Более 90% его генов совершенно уникальные и до того не встречались ни у одного живого существа.

Чтобы убедиться в том, что они нашли действительно нечто загадочное, ученые рассмотрели более 8 тысяч геномов других вирусов, но так и не нашли в них схожие с генами Яравируса.

Ученые пока не знают, что представляет собой этот Яравирус и в докладе ничего не говорится о том, может ли он быть опасен для человека. При каких обстоятельствах был найден Яравирус, тоже не указывается.

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