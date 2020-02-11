Странная женщина-путешественник во времени из фильма Чарли Чаплина: Выводы 10 лет спустя

Как грибы после дождя выросли теории, которые объясняли увиденное Путешествием во времени. Чуть позже появились и логические версии, уверяющие, что "телефон" в руке женщины это нечто иное, однако на самом деле это было слабое опровержение (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Загадка этой Женщины в черном не решена даже спустя 10 лет, хотя за это время кадры с ее появлением рассматривали чуть ли не под микроскопом и были тщательно проверены все технические достижения тех лет, которые потенциально можно было бы принять за "сотовый телефон".

А если еще и учесть, что женщина в кадре словно намеренно оделась так, чтобы полностью скрыть свое лицо, то остается огромный простор для фантазий.

Немая комедия Чарли Чаплина "Цирк" вышла в 1928 году и хотя она собрала много денег и стала седьмым самым кассовым черно-белым фильмом в истории, этот фильм словно был кем-то проклят.

Во время съемок Чаплин постоянно сталкивался с различными финансовыми сложностями, его больная мать Ханна Чаплин скончалась в психиатрическом доме, студия, где шли съемки, почти целиком сгорела во время пожара, что отбросило дату окончания съемок на 4 недели. В какой-то момент часть пленки оказалась кем-то поцарапанной, после чего все пришлось переснимать по новой, а в довершении всего Чаплин рассорился со своей второй женой и она подала на развод.

Все это кажется не случайным, словно какая-то сила отчаянно не хотела допустить, чтобы этот фильм вообще был снят. Почему? Мы никогда этого не узнаем.

А теперь о тот моменте, на котором была запечатлена та Женщина в Черном. Вопреки некоторым уверениям, она на самом деле не появлялась в самом фильме "Цирк", даже в фоновой сцене. Она была заснята на технической пленке, на которой были отсняты дома рядом с Китайским театром Манна в Голливуде, в котором прошла премьера фильма "Цирк".

Эти кадры длительное время непонятно где хранились, прежде чем их нашли и добавили в качестве Бонуса к DVD-выпуску "Цирка". В 2010 году житель Ирландии по имени Джордж Кларк купил этот DVD, а когда начал просматривать бонусные материалы, то очень быстро наткнулся на эту запись и тут же обратил внимание на Женщину в черном.

Она шла по улице рядом с установленной к премьере фильма декорацией в виде зебры из папье-маше и активно говорила в что-то, скрытое в ее руке и приложенное к левому уху. Выглядело все это как типичный современный разговор по сотовому телефону.

"Я самостоятельно изучал этот фрагмент, а потом показывал его более ста человек, но никто не мог мне дать объяснения увиденному. Моя единственная теория, как и многих других, то, что это просто путешественник во времени разговаривает с кем-то по своему мобильному телефону", — рассказывал Кларк.

Лицо Женщины в Черном даже при замедленном воспроизведении разглядеть очень сложно, на ней большая черная шляпа и высокий ворот пальто, но вероятнее всего это немолодая женщина. Ее длинное пальто также полностью скрывает ее фигуру и видны лишь ступни в туфлях.

Любопытно при этом, что ее туфли не самые обычные, они удлинены и с заостренными носами, что точно не было нормальной женской обувью в те годы.

Нечто, что женщина держит левой рукой у левого уха, настолько маленькое, что полностью скрыто в ее ладони. По одной из логических теорий у женщины в руках "компактный карбоновый микрофон" фирмы Siemens образца 1924 года. Этот прибор выпускался для людей с глухотой.

По другой версии это был карбоновый "аудиофон" модели 34A фирмы Western Electric Company, которые начали выпускаться 1925 года и были одними из самых ранних слуховых аппаратов.

Вроде бы вполне достоверные и грамотные объяснения. Однако есть одно но, эти приборы употреблялись для того, чтобы человек мог слышать что ему скажут другие. А Женщина в черном активно ГОВОРИЛА в свой аппарат сама. И рядом с ней при этом никого не было.

Ни один из описанных выше приборов не допускал передачу звука от носителя к другому человека на расстояние, это было лишь что-то вроде усовершенствованного слухового рожка, которым пользовались еще в средние века и который лишь усиливал восприятие звука от внешних источников.

Существует еще одна теория и она гласит, что Женщина в Черном на самом деле замаскированный мужчина. Ее ноги и особенно ступни слишком крупные, а сама она тщательно скрывается под громоздким черным пальто и низко надвинутой большой черной шляпе. И это выводит все на новый уровень конспирологии.

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