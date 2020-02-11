Останки непонятного животного заметили рядом с островом, на котором живут лабораторные обезьяны

Эта территория является официально закрытой для посещения и это запрет федерального уровня, за нарушение которого можно получить большой штраф. Поэтому из местных жителей туда никто не плавает и никто не знает, что происходит на этом острове сейчас.

Но на днях этот остров снова всплыл в теориях конспирологов, потому что на пляже неподалеку от него местная жительница случайно обнаружила скелет очень необычного существа (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Женщина по имени Эрика Константин гуляла со своей собакой в районе Санрайз парк, когда наткнулась на лежащие на песке останки. В первую очередь ее поразило то, что у черепа этого животного глазницы были совсем маленькие или их не было вообще, как и мозговой части черепа.

Ниже можно увидеть как должен выглядеть скелет макаки-резуса. Найденный скелет по своим размерам вполне соответствовал размеру среднего резуса, однако череп существа на песке совсем не похож на тот, что на этой картинке.

Был ли он поврежден? Может быть. Однако черепные кости как правило очень крепкие. Кроме того, куда делись клыки и все остальные зубы этой "обезьяны"? У макак-резусов они очень крупные и зубы тоже так просто из челюсти не выдерешь, нужно приложить большое усилие.

Скелет макаки-резуса. Фото: mosprogulka.ru

Все это позволило комментаторам сети выдвинуть версию о том, что странный скелет является результатом мутаций и что над макаками-резусами в той самой лаборатории проводили отнюдь не типичные тесты на аллергию. И именно поэтому доступ на Обезьяний остров всем категорически запрещен, вероятно там бегают и другие жертвы подобных экспериментов.

По словам Эрики, ранее она никогда не встречала в этом регионе подобные останки, хотя гуляет со своей собакой тут постоянно. В попытках найти ответы на свои вопросы Эрика даже связалась с ученым из колледжа в Чарлстоне, но пока не получила от него ответа.

"Технически этот остров носит название Остров Моргана, но все зовут его Обезьяньим островом. Людей на нем нет и там живут лишь обезьяны, над которыми ранее проводили опыты в медицинской лаборатории. Вероятно одно из этих животных случайно упало в воду и было принесено течением сюда", — утверждает Эрика.

Представители института, в котором ранее держали этих обезьян, тем временем категорически отрицают версию, что над обезьянами проводились опасные эксперименты или что их поселили на остров, чтобы продолжать втайне отслеживать течение какого либо инфекционного заболевания.

Всего на Обезьяньем острове с 1970-х годов живут более 3 тысяч макак-резусов. Ранее, когда эти обезьяны содержались в лабораториях Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, данные учреждения постоянно были мишенью для борцов за права животных, которые видели, что от опытов у обезьян возникают серьезные медицинские проблемы — они получали отравления и у них даже происходила самоампутация конечностей. После множества скандалов часть лабораторий было решено закрыть, а обезьян отправить на изолированный остров.

Но если одна обезьяна сумела добраться до берега (пусть и умерев по пути), то это вполне могут сделать и другие и при этом могут выжить. И если эти обезьяны и правда являются мутантами или носителями опасных инфекций, то…

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Представьте себе, что вы вдруг просыпаетесь посредине ночи, открываете глаза и видите рядом с собой темную человеческую фигуру, или слышите как рядом ходит кто-то чужой. Слышите и видите вы это достаточно отчетливо и все это не сон, это совершенно реально и происходит в вашей комнате.

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