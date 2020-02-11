Как в мире видят Россию (и Владимира Путина)

В 2019 году, Россию позитивно воспринимали 18% американцев (самый низкий процент с 2007 года) . Что же касается президента РФ Владимира Путина, то в его действиях на мировой арене ему больше всех доверяют (confidence) болгары, а меньше всех — шведы
На графике:
Желтая линия — процент россиян положительно относящихся к США
Синяя линия — процент американцев положительно относящихся к России
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