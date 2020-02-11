Как в мире видят Россию (и Владимира Путина)

Как в мире видят Россию (и Владимира Путина)

11.02.2020, 7:00, Разное

В 2019 году,  Россию позитивно воспринимали  18% американцев (самый низкий процент с 2007 года) . Что  же касается президента РФ Владимира Путина, то в его  действиях на мировой арене ему больше всех доверяют (confidence)  болгары, а меньше всех — шведы  

На графике:

Желтая линия — процент россиян  положительно относящихся к США

Синяя  линия —  процент американцев  положительно относящихся к России



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