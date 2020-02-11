Художнику из Красноярска заплатили за работу живым крокодилом

Виктор Каплун решил отдать пресмыкающееся в зоопарк.

Красноярский живописец Виктор Каплун получил за картину необычный гонорар. Вместо денег клиент вручил ему… живого крокодила. Небольшого, но самого настоящего.

Каплун записал видео для Instagram, показав лежащее на столе пресмыкающееся. Художник признался, что любит крокодилов, а заказчик прознал об этом. Заказав картину по мотивам своей поездки в Мальдивские острова, он решил расплатиться рептилией. Когда Каплун получил хищника, то не смог от него отказаться.

Портретист рассказал, что отдаст крокодила в зоопарк, но будет его спонсором – поможет деньгами, а также будет навещать.

Виктору Каплуну 27 лет, он сирота, родом из Лесосибирска. Жил в детском доме, затем закончил Суриковское училище. Обычно Каплун все же принимает за работу деньги, примерно 30-50 тысяч за картину. Однако в прошлом году полотно «Блудный сын» художник продал за полмиллиона.

Напомним, что с начала 2020 года россиянам запрещено законом держать дома опасных животных. В перечень попали не только крокодилы, но также тигры, лисы, медведи, электрические скаты, некоторые виды змей и пауков.

В декабре 2019 года «Блокнот» рассказывал о художнике, который с помощью обычных карандашей создает потрясающие реалистичные графические работы.

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