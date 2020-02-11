Власти США захотели дать НАСА денег на высадку на Луну

Проект американского федерального бюджета на 2021 финансовый год демонстрирует поддержку со стороны администрации США планов по высадке астронавтов на Луну к 2024 году, сообщил директор НАСА Джим Брайденстайн.

«В проекте бюджета содержится увеличение на 12% [финансирования космического ведомства] <…> Поддержка со стороны президента усилилась как раз в тот момент, когда мы закладываем основы для первой высадки женщины и очередной высадки мужчины на южный полюс Луны к 2024 году. Этот [проект] бюджета позволит нам четко следовать намеченному плану», – передает ТАСС слова Брайденстайна.

Он подчеркнул, что одним из наиболее важных аспектов он считает выделение «более 3 млрд долларов на разработку [лунного] посадочного модуля».

«Впервые с момента реализации программы Apollo («Аполлон») у нас есть прямое финансирование на создание посадочного модуля», – отметил глава НАСА.

В понедельник правительство США опубликовало предложенный администрацией проект федерального бюджета, который включает в себя 25,2 млрд долларов на деятельность НАСА. Согласно справочным материалам Белого дома, бюджет «предусматривает увеличение финансирования инновационных программ, которые сделают возможной высадку астронавтов на Луну, а также поддержку предварительных миссий и передовых технологий, которые позволят проводить дальнейшие исследования» космоса.

Тем временем представитель НАСА Брайан Дюхерст сообщил, что США самостоятельно профинансируют свой проект создания окололунной станции Gateway.

«Мы полностью финансируем проект Gateway в этом бюджете: и электродвигательный модуль, и жилой модуль. Это два основных модуля Gateway», – сказал он.

«Управление сейчас ведет множество переговоров с партнерами по всему миру, мы надеемся, что сможем реализовать их как можно скорее. Однако мы благодаря этому бюджету создаем основу и будем совершенствовать проект по мере заключения соглашений», – добавил Дюхерст.

Всего на программу отправки астронавтов на Луну и Марс в бюджете на 2021 финансовый год американские власти предлагают выделить 12,3 млрд долларов.

«Впервые в бюджетном запросе у нас есть финансирование для программы Artemis («Артемида»), чтобы отправить людей на Луну и Марс», – сообщил на брифинге заместитель главы НАСА Джеймс Морхард, отметив, что он уверен в одобрении бюджетного запроса со стороны Конгресса США, поскольку проект пользуется поддержкой со стороны обеих партий.

В частности, 3,4 млрд долларов предлагается выделить на разработку лунного посадочного модуля.

«Впервые со времен [программы] Apollo («Аполлон») у нас есть прямое финансирование для создания лунного посадочного модуля», – подчеркнул он.

Конкретно на проект Gateway предусмотрено финансирование в объеме 739 млн долларов.

Напомним, 31 октября Роскосмос вернулся к переговорам с иностранными партнерами по созданию международной окололунной станции.

25 декабря глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что РФ решила вернуться к переговорам об участии в проекте американской окололунной станции Gateway.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что РФ окололунная станция НАСА нужна только ради престижа.





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