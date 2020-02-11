Бежавшие после межэтнических столкновений в Кыргызстан казахстанцы возвращаются домой. Их к этому призвали власти Казахстана

Более тысячи граждан Казахстана, бежавших после межэтнических столкновений в соседний Кыргызстан, вернулись в свои дома. К этому их призвали казахстанские власти. По данным казахской службы Радио Свобода, всего из Казахстана в Кыргызстан бежали около 4,5 тысячи дунган.

Власти Казахстана пообещали, что помогут восстановить дома, разрушенные во время беспорядков. Накануне вице-премьер Казахстана Бердибек Сапарбаев встретился с жителями сел, где в ночь на 8 февраля произошли беспорядки. «Просим вас не идти на провокации. Все дома, которые были разрушены, мы восстановим, окажем семьям помощь. Наши специалисты работают, оценивают ущерб. Еще раз мы ко всем обращаемся – скажите своим близким, которые уехали, которые сейчас находятся в Кыргызстане у своих родственников: надо возвращаться», – сказал он.

В ночь на 8 февраля в нескольких селах Кордайского района Жамбылской области Казахстана на границе с Кыргызстаном произошли столкновения и погромы. Значительную часть населения этих сел и нескольких соседних населенных пунктов составляют этнические дунгане – потомки одного из этнических меньшинств Китая, бежавшие в Российскую империю еще во второй половине XIX века. В Казахстане больше всего дунган насчитывается именно в Жамбылской области. Версия о том, что конфликт произошел на национальной почве, официально не подтверждена.

В беспорядках погибли десять человек, в больницах остаются 34. Еще пять казахстанцев находятся под наблюдением в Кыргызстане, их состояние оценивается как стабильное.137 человек также получили ранения и обратились за медицинской помощью, сообщил вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров.

Власти Казахстана завели уголовные дела на участников конфликта по статьям об организации и участии в массовых беспорядках, а также об убийстве. 47 человек были задержаны только в Масанчи, у них изъяли два охотничьих ружья.

Власти Казахстана подтвердили информацию о «стычках» и «конфликте» в Масанчи и нескольких других селах, но причины случившегося официально не назвали. В тех же словах охарактеризовал ситуацию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: он сообщил о «стычках» и групповой драке между местными жителями.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев высказал предположение, что причиной стычки, вероятно, стал «бытовой конфликт»: «Такая версия существует. Это бытовой конфликт, но какой именно – мы сейчас выясняем».

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