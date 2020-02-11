Сандерс обошел Байдена в предвыборной гонке в США

Сандерс обошел Байдена в предвыборной гонке в США

11.02.2020, 6:37, Новости дня

После скандальных кокусов демократов в Айове уровень поддержки Джозефа Байдена, претендующего на выдвижение кандидатом в президенты США, снизился до 17% по всей стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного службой Ipsos.

Рейтинг Байдена упал на 5% и теперь составляет 17%. Лидером стал сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, которого поддерживают 20% респондентов, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В тройку лидеров также вошел экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг с 15%. 

Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен набирает 11%, экс-мэр города Саут-Бенд Пит Пит Буттиджич – 8%.

Тем временем Сандерс официально потребовал пересчитать результаты голосования на некоторых избирательных участках в штате Айова, передает РИА «Новости».

Накануне Демократическая партия США опубликовала результаты состоявшихся в штате Айова собраний активистов (кокусов). Буттиджич получил 14 голосов делегатов, Сандерс – 12.

Напомним, старт президентской гонки в США ознаменовался громким скандалом. Организаторы не смогли вовремя опубликовать результаты голосования демократов в штате Айова.



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