Сандерс обошел Байдена в предвыборной гонке в США

После скандальных кокусов демократов в Айове уровень поддержки Джозефа Байдена, претендующего на выдвижение кандидатом в президенты США, снизился до 17% по всей стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного службой Ipsos.
Рейтинг Байдена упал на 5% и теперь составляет 17%. Лидером стал сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, которого поддерживают 20% респондентов, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В тройку лидеров также вошел экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг с 15%.
Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен набирает 11%, экс-мэр города Саут-Бенд Пит Пит Буттиджич – 8%.
Тем временем Сандерс официально потребовал пересчитать результаты голосования на некоторых избирательных участках в штате Айова, передает РИА «Новости».
Накануне Демократическая партия США опубликовала результаты состоявшихся в штате Айова собраний активистов (кокусов). Буттиджич получил 14 голосов делегатов, Сандерс – 12.
Напомним, старт президентской гонки в США ознаменовался громким скандалом. Организаторы не смогли вовремя опубликовать результаты голосования демократов в штате Айова.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В судебном процессе Маркива использовали сюжеты российских и сепаратистких СМИ – The New York Times / 19 декабря
- Музыкальный критик Гаспарян раскритиковал «ватную шушеру» за травлю Ротару / 8 декабря
- Онищенко до сих пор пребывает под стражей в Германии – СМИ / 13 января
- В Германии освобождение Освенцима приписали американцам / 28 января
- Ученые рассказали, когда может начать развиваться болезнь Паркинсона / 28 января
- «Если выйдешь, будешь отбывать срок заново». Эксклюзив из тюменской зоны карантина / 5 февраля
- Эксперт Института Европы РАН: «Brexit состоится, а после него Британия ужесточит санкции против России» / 13 декабря
- Роспотребназдор назвал самые опасные блюда в ресторанах / 5 января