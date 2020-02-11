Майкл Дуглас прервал молчание после смерти отца на 104-м году жизни

Прошло четыре дня с момента, когда не стало знаменитого актера Кирка Дугласа. Его сын Майкл лично сообщил печальную новость в Instagram, однако после этого не давал ни одного комментария прессе. Лишь на следующий день после известия папарацци смогли снять его вне дома: актер был подавлен и не обращал внимания ни на кого вокруг. В связи с трауром актер и его супруга Кэтрин Зета-Джонс даже не появились на главном голливудском событии года — церемонии вручения кинопремии «Оскар».

И вот несколько часов назад актер прервал молчание и опубликовал трогательный пост на своей странице в соцсети. Под фотографией с отцом он поблагодарил всех за поддержку в столь непростое для него и всей его семьи время:

Большое спасибо за вашу доброту и ценные слова. Наша семья невероятно благодарна за вашу поддержку, и мы шлем каждому из вас нашу любовь!

Кирк и Майкл Дугласы

Напомним, первым 8 февраля о смерти легендарного актера сообщил в Instagram также его сын Майкл:

Для всего мира он был легендой, актером из «золотой эры» кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас. Кирк прожил долгую жизнь, он оставил наследие в кино для будущих поколений, а также как известный филантроп, работавший на благо общества и ради мира на планете.

Кирк Дуглас, настоящее имя которого Иззи Данилович, родился 9 декабря 1916 года в Амстердаме, штат Нью-Йорк, в семье выходцев из Российской империи. В США родители Кирка перебрались спустя два года после женитьбы. Окончив школу и колледж, Иззи поступил в Американскую академию драматических искусств в Нью-Йорке, где руководитель студенческой труппы придумал ему псевдоним Кирк Дуглас. Он снялся в 90 фильмах, сыграл Винсента Ван-Гога в фильме «Жажда жизни» и Одиссея в одноименной картине, но самую большую известность принесла ему лента «Спартак» режиссера Стэнли Кубрика.

Примечательно, что свою первую статуэтку «Оскар» Дуглас получил только в 1996 году — за выдающуюся карьеру. Кирк был автором десяти автобиографических книг и романов, а в 94 года был признан самым пожилым блогером-знаменитостью в мире.

С сыном Майклом и невесткой Кэтрин

С 1954 года Дуглас был женат на продюсере Энн Байденс, которая была моложе Кирка всего на три года. У Кирка четверо сыновей: Майкл, Эрик, Питер, Джоэль.

В его 103-й день рождения я сказал ему такие слова: «Папа, я так тебя люблю и так горжусь быть твоим сыном»,- заметил Майкл Дуглас.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет