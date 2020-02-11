Кучеров оформил дубль, «Тампа» победила «Коламбус»

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров стал главным действующим лицом в матче "регулярки" Национальной хоккейной лиги против "Коламбус Блю Джекетс". Встреча завершилась победой "молний" (2:1).
Кучеров стал автором обеих заброшенных шайб "Тампы". Именно россиянин открыл счет во встрече с передачи Михаила Сергачева. Однако Оливер Бьеркстранд из "Коламбуса" восстановил статус-кво. Основное время завершилось ничьей, а в овертайме свое слово вновь сказал Кучеров, забивший победную шайбу.
После этого матча в активе Никиты в нынешнем сезоне стало 27 заброшенных голов. Забив в минувшем матче, Кучеров обновил свой личный рекорд продолжительности результативной серии – он забивает уже на протяжении 11 матчей кряду, набрав в них 19 (9+10) очков.
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