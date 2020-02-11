Ученые заметили потенциальную потерю доверия к технологиям

11.02.2020, 6:21, Разное

Ученые стали замечать потенциальную потерю доверия к технологиям. Екатерина Мазикова из ТюмГУ сообщила, что во многих государствах разработчикам придётся обратить повышенное внимание на ввод строгих мер защиты и блокировки поддельных новостей и различного мошенничества.
Отдельно стоит уделить время контролю вопроса защиты конфиденциальной информации и прав потребителей. Компании, которые желают получить доверие со стороны пользователей, обязаны вкладывать средства в развитие доверия по всему миру. Фирмы, готовые сделать это, согласно ожиданиям экспертов, будут иметь конкурентное преимущество, наращивая лояльность пользователей.

Базируясь на такой ситуации, способен сформироваться риск появления нового вида «цифрового разрыва». Он может иметь отношение к существованию в некоторых странах более надежных сообществ в виртуальном пространстве.



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Ученые заметили потенциальную потерю доверия к технологиям

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