Мнение: Знакомства

Как и обещала, предлагаю тему знакомств.
С фото.
Представляя себя, не нужно слишком много креатива, лучше по сути — полезную информацию о себе.
Пишите имя, место жительства, возраст, профессию, семейное положение, хобби, срок чтения блога, срок комментирования, сертификаты, если есть. Если было первое место на каком-то тестировании, напишите об этом.
Так как скоро будем разбирать ресурсы, пишите, какие ресурсы для вас интересней других, какие лучше развиты.
Как всегда стараемся без багов. Без Выскочек и Кривляк, ну и без Штурманов, без Попрошаек и Учениц. Без Оправдашек.
А комментируя представления других, стараемся кидать красивые шары (хотя бы не кидать тухлых яиц и кислых помидоров), а в идеале — шары с крючками.
В общем практически пробуем все то, что изучаем теоретически.
Ну и приглашаю всех комментаторов не скромничать и отметиться в этой теме. Фотографии можно и те, которые уже были, это не важно. Хотя новые снимки — это хорошо. Две или три фотографии можно, только, пожалуйста, не больше 600 размером. Если я вдруг удалила ваш комментарий с фото, значит размер очень большой. Повторите с размером поменьше.
АПД. Уже готовы сертификаты за последний тест. Скачать PDF можно по ссылке.
Источник: Эволюция
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