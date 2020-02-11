Наука: Витамин В6 поможет вспомнить сны

Часто ли вы, проснувшись утром, можете вспомнить то, что вам снилось? Статистика показывает, что нет. Но исследователи из Университета Аделаиды выяснили, что это можно исправить, добавив в рацион витамин В6.

Пиридоксальфосфат, одно из трех веществ, называемыми витамином В6

Человек видит сновидения около 70-80 процентов всего ночного времени, но вспомнить то, что ему снилось даже перед тем, как он проснулся, может далеко не всегда. Иногда эта информация бывает важна, так как может рассказать опытному психологу о скрытых страхах, тревоге и уязвимости психики.

Исследователи задумались, могут ли витамины группы В, а именно витамин В6, как-то повлиять на кратковременную память, и провели двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое испытание с участием 100 человек. В течение 5 дней добровольцы принимали перед сном 240 мг витамина.

Эффект оказался весьма заметным и статистически значимым. Люди, которые до эксперимента поутру едва ли могли вспомнить хоть один образ из своих сновидений, после могли рассказать ученым сны в подробностях и ясно помнили некоторые фрагменты в течение дня, тогда как в группе плацебо этого не наблюдалось.

При этом добавление витамина В6 в рацион никак не повлияло ни на структуру сна, ни на цвет, ни на его яркость или насыщенность событиями. Также пищевая добавка ни произвела никого негативного эффекта.

«Осознанные сновидения, при которых вы внутри сна понимаете, что спите и видите сон, имеют много потенциальных преимуществ. Например, можно использовать их для преодолении кошмаров, лечения фобий, решения творческих проблем, совершенствования моторных навыков и даже для помощи в реабилитации физических травм», — отмечают исследователи, говоря о пользе вспоминания снов.

Поскольку В6 содержится во многих продуктах, важно понять, как может изменяться его эффект в зависимости от индивидуального рациона питания. Например, если он действует подобным образом только тогда, когда в организме его не хватает, то человек, потребляющий большое количество богатых им продуктов, эффекта может не ощутить. Выяснением этих деталей ученые планируют заняться в дальнейшем.

Об этом исследовании учёные рассказали в статье, опубликованной в журнале Perceptual and Motor Skills.

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