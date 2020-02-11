Проворов забил и помог «Филадельфии» обыграть «Флориду»

Проворов забил и помог «Филадельфии» обыграть «Флориду»

11.02.2020, 6:06, Новости дня

В Северной Америке стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. В одном из матчей "Филадельфия Флайерз" нанесла поражение "Флориде Пантерз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "Флайерз".

Проворов забил при счете 1:0 в пользу соперника и, таким образом, сравнял счет в матче. Почин россиянина поддержали его партнеры Джеймс ван Римсдайк, Трэвис Санхайм и Клод Жиру, каждый из которых забил по одному голу. Единсвтенная шайба у "пантер" на счету Маккензи Уигара.

Параллельно "Вашингтон Кэпиталз" был обыгран хоккеистами "Нью-Йорк Айлендерс". У "кэпз" забивали Джон Карлссон, Ларс Элер и Ти Джей Оши. У "островитян" дубль у Энтони Бовиллье, Девон Тэйвз, Леонид Комаров и Джордан Эберле. Александр Овечкин не забил и по-прежнему находится в двух шайбах от круглых 700 голов в НХЛ.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика