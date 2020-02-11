На Камчатке бушует метель

Сильный ветер, снег и метель обрушились на Камчатку. Местные авиарейсы задерживаются, закрыта одна из автодорог. Виной всему циклон, который находится в Тихом океане, передает телеканал "Россия 24".
Сильнее всего его влияние ощущается на восточном побережье. Порывы ветра в некоторых районах могут достигать 30 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, погода начнет улучшаться завтра, 12 февраля.
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