«Бросалась почти на всё»: Асмус боялась выпасть из «актёрского ритма»

«Бросалась почти на всё»: Асмус боялась выпасть из «актёрского ритма»

11.02.2020, 6:04, Разное

Кристина Асмус рассказала, что раньше бралась за почти любые роли из-за страха потерять свою позицию в «актёрском ритме». Теперь знаменитость сместила акценты приоритетов в сторону своей семьи, уделяя максимум внимания супругу и дочери.
«Раньше просто бросалась почти на всё. Думала, что недопустимо выпадать из актерского ритма, требуется заполнять своим образом кино, ТВ, театры, рекламу», — цитирует слова Асмус Womanhit.ru. Теперь Асмус уделяет значительную часть времени своей семье. При появлении свободной минуты, актриса занимается с дочерью Анастасией, избегая использовать помощников без действительно насущной необходимости.

В соответствии со словами знаменитости, многие могут посчитать, что она длительное время пребывает на съёмках. В частности, после фильма «Текст» актриса появилась на съёмках всего одной полнометражной картины и одной — короткой. Кристина Асмус уже определилась со своими планами на ближайшие месяцы и летние каникулы.



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