Мнение: Медленно и неотвратимо

Цена на важнейший российский монотовар нефть продолжает неторопливо снижаться. И эта неторопливость вызывает гораздо больше опасений, чем внезапные падения или взлеты.

Строго говоря, пока катастрофы для российского бюджета нет. Так называемая "цена отсечения" в 42 доллара — вот тот базовый параметр, достижение которого вызовет необходимость включать все необходимые протоколы и планы. Пока доход недополучает фонд благосостояния — название хотя и солидное, но крайне туманное, так как не расшифровывается, чье именно это благосостояние. Не народа точно.

Что именно происходит на нефтяном рынке, известно. Рынок принял к сведению информацию о падении спроса на нефть в Китае — пока на 20%, что составляет примерно 3 млн баррелей в сутки, и нащупывает новую точку равновесия, исходя из понимания: восстановление спроса в Китае даже в самом оптимистичном сценарии займет месяцы, а возможно, кварталы. Производители нефти, между тем не спешат снижать добычу. Основная проблема связана с тем, что сокращение добычи не ведет к прямой зависимости удержания цены. Высвободившиеся на рынке объемы тут же занимают третьи поставщики — в первую очередь, американцы. Поэтому пока стратегия производителей — пусть цены падают, но доли на рынках нужно держать почти любой ценой. Если Америка куда-то заходит, выходить оттуда она уже не собирается. Это справедливо для военных упражнений США, это справедливо и для их торговой экспансии. А потому сдавать рынок сейчас — это гарантировано не вернуться на него в будущем.

На отсутствии позитивных новостей из Китая всё это продлится не очень долго. Под позитивными новостями все ждут не рассказов властей Китая об успешной борьбе с коронавирусом — в конце концов, паника уже прошла, ситуация вошла в режим делового наблюдения за обстановкой. При этом вся статистика по заболеваемости в руках властей Китая, а потому оценить степень манипуляций с ней не представляется возможным.

Позитивные новости — это те, которые можно пощупать. Увидеть в реальности. Таковыми могут стать только сообщения о возобновлении производства, а маркером восстановления работы станет восстановление закупок сырья. И вот с этим показателем пока всё неважно — китайские производители объявляют своим поставщикам о наступлении форс-мажорных обстоятельств, и сроки их прекращения не называются. Ключевой товар любой экономики — энергоносители, а Китай, как сообщается, рассматривает вопрос о расторжении 70 процентов контрактов на поставку газа. Что, безусловно, выглядит крайне тревожно.

Всё происходящее напоминает картину наступления какого-то мега-цунами из апокалиптического голливудского фильма-катастрофы. Когда вода лениво уходит с берега куда-то вдаль за самый горизонт. За которым, как все понимают, поднимается всё выше и выше неотвратимая катастрофа. Но пока остается время пощуриться на ласковое солнце с теплым ветерком.

Источник: Эль Мюрид

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