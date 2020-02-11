Трехсвятие: строгие запреты для женщин и мужчин на 12 февраля

История святых

Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст жили во

второй половине IV века, и во многом именно они сформировали те догмы, согласно

которым была построена современная Церковь. 12 февраля православные почитают их

память. Праздник носит название Собор Вселенских учителей и святителей.

Каждый из святителей получил хорошее образование, они были

умнейшими и образованнейшими людьми своего времени. Василий Великий, Григорий

Богослов и Иоанн Златоуст боролись с еретическими толкованиями христианства и разъясняли основы и тонкости правильного понимания веры.

Когда в Константинополе возникла идея избрать Вселенского

Учителя Церкви, возникли споры о том, кого из трех святителей выделить

отдельно. Василий Великий отличался смирением и отрешением от всего мирского.

Иоанн Златоуст был известен как тот, кто силой убеждения способен обратить к

свету даже законченного грешника. А за Григорием Богословом признавали заслугу

самого точного и верного толкования Священного Писания.

Все споры прекратились после того, как святителей увидел в видении митрополит Евхаитский Иоанн. Они объяснили, что каждый из них равен другому.

«Нет между нами ни первого, ни второго. Если ты ссылаешься

на одного, то в том же согласны и оба другие»

Трехсвятие: народные приметы

В народе верили, что судить о погоде в будущем можно по тому,

как себя в этот день ведут животные. Например, если в крестьянский двор забежал

заяц, то остаток зимы будет суровым. К тем же выводам подталкивают и воющие

поблизости от людского жилья волки.

Если песня снегиря необычайно скрипуча, то стоит готовиться

к приходу вьюги. А вот если из-под снега показались мыши, то скоро придет и

тепло.

Что нельзя делать 12 февраля: строгие запреты для мужчин и

женщин

Простой люд был уверен, что в этот день нельзя прясть. Это

ограничение было настолько жестким, что было буквально впечатано в народную

память – одним из названий праздника стал «день трех святителей-непрядильщиков».

Также считалось плохой приметой вязать и стирать.

И если предыдущие запреты касались женщин, поскольку именно

на их долю традиционно выпадала необходимость исполнения этих обязанностей, то

следующее ограничение было направлено на мужчин. Дело в том, что 12 февраля нельзя

было охотиться.

Вообще, считалось, что без крайней надобности в лес в этот

день вообще лучше было не соваться. Люди были уверены, что дикие звери своеобразно

отвечают на вопрос, какой праздник 12 февраля. Дескать, у них начинается

свадебник, в связи с чем самцы крайне агрессивны и готовы биться за территорию

и самок как со своими собратьями, так и с отправившимся по дрова крестьянином.

И если звери, как верили в народе, не на шутку дрались, то

людям их примеру следовать строжайше запрещалось. Считалось, что 12 февраля нельзя

ревновать или ссориться. Если же размолвка все же произошла, то надо помириться

как можно быстрее. В противном случае вражда рискует продлиться целый год.

Обычаи и традиции

Считалось, что 12 февраля существует простой обряд, который

может обеспечить мир и лад в семье. Для этого нужно было всего лишь выставить

за дверь старую обувь.

Кроме того, несмотря на запрет на охоту, этот праздник люди

встречали, обыкновенно, за столом с блюдами из дичи. К богато украшенному столу

приглашали гостей.

Именины 12 февраля

Василий,

Владимир,

Григорий,

Зинон,

Иоанн,

Иван,

Ипполит,

Кенсорин,

Максим,

Пелагия,

Петр,

Савин,

Стефан,

Степан,

Федор,

Феофил,

Хрисия.

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