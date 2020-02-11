Трехсвятие: строгие запреты для женщин и мужчин на 12 февраля

Трехсвятие: строгие запреты для женщин и мужчин на 12 февраля

11.02.2020, 5:37, Разное

История святых

Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст жили во
второй половине IV века, и во многом именно они сформировали те догмы, согласно
которым была построена современная Церковь. 12 февраля православные почитают их
память. Праздник носит название Собор Вселенских учителей и святителей.

Каждый из святителей получил хорошее образование, они были
умнейшими и образованнейшими людьми своего времени. Василий Великий, Григорий
Богослов и Иоанн Златоуст боролись с еретическими толкованиями христианства и разъясняли основы и тонкости правильного понимания веры.

Когда в Константинополе возникла идея избрать Вселенского
Учителя Церкви, возникли споры о том, кого из трех святителей выделить
отдельно. Василий Великий отличался смирением и отрешением от всего мирского.
Иоанн Златоуст был известен как тот, кто силой убеждения способен обратить к
свету даже законченного грешника. А за Григорием Богословом признавали заслугу
самого точного и верного толкования Священного Писания.

Все споры прекратились после того, как святителей увидел в видении митрополит Евхаитский Иоанн. Они объяснили, что каждый из них равен другому.

«Нет между нами ни первого, ни второго. Если ты ссылаешься
на одного, то в том же согласны и оба другие»

Трехсвятие: народные приметы

В народе верили, что судить о погоде в будущем можно по тому,
как себя в этот день ведут животные. Например, если в крестьянский двор забежал
заяц, то остаток зимы будет суровым. К тем же выводам подталкивают и воющие
поблизости от людского жилья волки.

Если песня снегиря необычайно скрипуча, то стоит готовиться
к приходу вьюги. А вот если из-под снега показались мыши, то скоро придет и
тепло.

Что нельзя делать 12 февраля: строгие запреты для мужчин и
женщин

Простой люд был уверен, что в этот день нельзя прясть. Это
ограничение было настолько жестким, что было буквально впечатано в народную
память – одним из названий праздника стал «день трех святителей-непрядильщиков».
Также считалось плохой приметой вязать и стирать.

И если предыдущие запреты касались женщин, поскольку именно
на их долю традиционно выпадала необходимость исполнения этих обязанностей, то
следующее ограничение было направлено на мужчин. Дело в том, что 12 февраля нельзя
было охотиться.

Вообще, считалось, что без крайней надобности в лес в этот
день вообще лучше было не соваться. Люди были уверены, что дикие звери своеобразно
отвечают на вопрос, какой праздник 12 февраля. Дескать, у них начинается
свадебник, в связи с чем самцы крайне агрессивны и готовы биться за территорию
и самок как со своими собратьями, так и с отправившимся по дрова крестьянином.

И если звери, как верили в народе, не на шутку дрались, то
людям их примеру следовать строжайше запрещалось. Считалось, что 12 февраля нельзя
ревновать или ссориться. Если же размолвка все же произошла, то надо помириться
как можно быстрее. В противном случае вражда рискует продлиться целый год.

Обычаи и традиции

Считалось, что 12 февраля существует простой обряд, который
может обеспечить мир и лад в семье. Для этого нужно было всего лишь выставить
за дверь старую обувь.

Кроме того, несмотря на запрет на охоту, этот праздник люди
встречали, обыкновенно, за столом с блюдами из дичи. К богато украшенному столу
приглашали гостей.

Именины 12 февраля

  • Василий,
  • Владимир,
  • Григорий,
  • Зинон,
  • Иоанн,
  • Иван,
  • Ипполит,
  • Кенсорин,
  • Максим,
  • Пелагия,
  • Петр,
  • Савин,
  • Стефан,
  • Степан,
  • Федор,
  • Феофил,
  • Хрисия.


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