«Реал» – самый убыточный клуб в трансферах, «Челси» – самый прибыльный

Мадридский "Реал" признан самым убыточным футбольным клубом за предыдущие два трансферных окна по итогам исследования центра CIES Football Observatory. Компания опубликовала отчет о трансферных балансах клубов.
Согласно документам, с лета 2019 года по февраль 2020 года затраты "Реала" на трансферы составили 330 миллионов евро, в то же время как заработали на продаже игроков они только 149 миллионов евро. Таким образом, баланс составил минус 181 миллион евро.
Компанию "Реалу" в этом рейтинге составила английская "Астон Вилла", имеющая минус 169 млн евро, а также "Барселона". Клуб из столицы Каталонии в минусе на 166 млн евро.
В то же время исследовательский центр предоставил и обратную статистику. Самым прибыльным клубом за два последних трансферных окна стал лондонский "Челси". "Синие" продали игроков на общую сумму в 250 млн евро, потратив лишь 45 млн- лондонцы в плюсе на 205 миллионов евро.
В тройку клубов с положительным балансом также вошла португальская "Бенфика", разница у которой между потраченным и заработанным составила плюс 166 млн, а также голландский "Аякс". Амстердамцы в плюсе на 137 млн евро.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- К эвакуации россиян из Китая подключат военные самолеты / 1 февраля
- В Севастополе затонул плавучий док с российской подводной лодкой / 15 декабря
- Под Киевом украли и выкинули в мусор памятник участникам АТО / 11 декабря
- Автоновости: Рэпер 50 Cent похвастался в Инстаграме новым Bugatti за 3 млн долларов / 27 декабря
- Мать Собчак надела кокошник Снегурочки / 2 января
- Путин прибыл в Палестину / 23 января
- Назван голосовой ассистент, на которого нельзя положиться в беде / 4 февраля
- В «Единой России» предложили снизить платежи за ЖКХ / 20 января