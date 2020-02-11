На выборах в парламент Ирландии победила оппозиция

В Ирландии прошли досрочные парламентские выборы. Победу одержала оппозиционная либеральная партия Fianna Fail ("Солдаты Судьбы"). Она получила 38 из 160 мандатов, передает ТАСС. Эта партия выступает за полную независимость Республики Ирландия.
Еще 37 мандатов достались радикальной партии Sinn Fein ("Мы сами"). Партия выступает за объединение с Северной Ирландией после Brexit. Прошлое Sinn Fein исторически связано с военизированной группировкой ИРА (Ирландской республиканской армией).
Правящая либерально-консервативная партия Fine Gael получила 35 мандатов, еще 12 достались "зеленым". Социал-демократы и лейбористы получили по 6 мест в ирландском парламенте.
На 160 мест претендовал 531 кандидат от 17 партий. Четыре политические силы впервые участвовали в выборах в парламент Ирландии.
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